Haber Giriş: 6 Mayıs 2021 Perşembe 00:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kastamonu'da, evinde uyuşturucu hap ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde kullanan ve satan şahıslara yönelik çalışma başlattı.
Kent merkezindeki bir eve gerçekleştirilen operasyonda 168 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Operasyonda bir kişi gözaltına alındı.
Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Uyuşturucu
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