Haber Giriş: 24 Mart 2021 Çarşamba 21:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kars'ta 2 köyde karantina kaldırıldı
[Fotoğraf: İHA (Arşiv)]
Kars'ta 2 köyde koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan karantina uygulaması sona erdi.
Valilikten yapılan açıklamada, koronavirüs salgınının yayılıp vatandaşları ve toplum sağlığını tehdit etmesinin engellenmesi amacıyla Akyaka Demirkent köyü ve Sarıkamış ilçesine bağlı Yayıklı köyünün karantinaya alındığı anımsatıldı.
Açıklamada, sosyal izolasyonun sağlandığı köyde karantinanın sonlandırıldığı duyuruldu.
Etiketler: Karantina Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri
Son Haberler
- 22:26
- 22:10
- 21:45
- 21:39
- 22:10
Sıradaki Haber
Adıyaman’da trafik kazası: 2 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz