Valilikten yapılan açıklamada, koronavirüs salgınının yayılıp vatandaşları ve toplum sağlığını tehdit etmesinin engellenmesi amacıyla Akyaka Demirkent köyü ve Sarıkamış ilçesine bağlı Yayıklı köyünün karantinaya alındığı anımsatıldı.

Açıklamada, sosyal izolasyonun sağlandığı köyde karantinanın sonlandırıldığı duyuruldu.