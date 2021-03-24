Haber Giriş: 24 Mart 2021 Çarşamba 21:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman’da trafik kazası: 2 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Kahta ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kahta Siverek kara yolunun 15. kilometresinde Mehmet K. idaresindeki otomobil, Enver H. idaresindeki hafif ticari araç ile Ali P. idaresindeki otomobil çarpıştı.
Kazada yaralananlar itfaiye ekiplerinin yardımıyla sıkıştıkları yerden çıkarıldı.
Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumu iyi.
Etiketler: İtfaiye Trafik Kazası
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