Haber Giriş: 24 Mart 2021 Çarşamba 20:53Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Zonguldak'ta trafik kazası: 1 yaralı
[Fotoğraf: İHA]
Zonguldak'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç devrildi, kazada sürücü yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Kilimli ilçesinde meydana geldi. Aracın sürücüsü Yüksel K. direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çarptı.
Çarpmanın etkisiyle araç devrildi. Kazada araç sürücüsü Yüksel K. yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar aracı tekerleklerinin üzerine çevirdi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri çağrıldı.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsa ilk müdahaleyi yaparak hastaneye götürdü.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Etiketler: Trafik Trafik Kazası
Son Haberler
- 22:26
- 22:10
- 21:45
- 21:39
- 22:10
Sıradaki Haber
Sakarya'da trafik kazası
Yükleniyor lütfen bekleyiniz