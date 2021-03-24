Haber Giriş: 24 Mart 2021 Çarşamba 19:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırklareli'nde kar yağışı
[Fotoğraf: AA]
Kırklareli'nde etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı noktalarda sürücüler zor anlar yaşadı.
Balkanlar'dan gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine giren kentte kar yağışı etkili oluyor.
Demirköy ve Kofçaz ilçeleri kar yağışı nedeniyle kısa sürede beyaza büründü.
Zaman zaman tipi şeklinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle Demirköy'ün Mahyatepe mevkisinde sürücüler zor anlar yaşadı.
Hava sıcaklığının 3 derede ölçüldüğü kenttin yüksek kesimlerinde bir süre daha kar yağışının etkili olması öngörülüyor.
Etiketler: Hava Durumu Kar Yağışı Meteoroloji Yağış
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