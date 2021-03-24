Sağlık Bakanlığı 24 Mart koronavirüs vaka tablosunu açıklandı. "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 221 bin 738 test yapıldı. Bugünkü vaka sayısı 29 bin 762. Bugünkü hasta sayısı bin 142 kişi. Bugünkü iyileşen sayısı ise 17 bin 761.

Son 24 saatte 146 hasta vefat etti, 17 bin 761 hasta ise iyileşti. Toplam test sayısı 36 milyon 990 bin 175, toplam vaka sayısı 3 milyon 91 bin 282, toplam vefat sayısı 30 bin 462, toplam ağır hasta sayısı bin 215, hastalarda zatüre oranı %4.2, toplam iyileşen sayısı ise 2 milyon 881 bin 643 oldu.

