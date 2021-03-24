Haber Giriş: 24 Mart 2021 Çarşamba 18:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Burdur'da sahte içki operasyonu: 3 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Burdur'da düzenlenen sahte içki operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Burdur Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, polisin sahte içki üretimi yapılan iş yerlerine yönelik çalışması kapsamında, 3 ikamet, 1 iş yeri ve 2 araçta arama yapıldı.
Aramada 31 litre ev yapımı içki, 10 litre etil alkol, 6 litrelik pet şişelerde içki, 2 alkol kontrol test aparatı, 4 şişe alkol aroma kiti, 23 şişe doldurulmaya hazır boş içki şişeleri ele geçirildi.
Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Haklarında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu"na muhalefetten işlem yapılan 2 kişi savcılık kararıyla salıverildi.
Adliyeye sevk edilen diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü Sahte Alkol Sahte İçki
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