Burdur Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, polisin sahte içki üretimi yapılan iş yerlerine yönelik çalışması kapsamında, 3 ikamet, 1 iş yeri ve 2 araçta arama yapıldı.

Aramada 31 litre ev yapımı içki, 10 litre etil alkol, 6 litrelik pet şişelerde içki, 2 alkol kontrol test aparatı, 4 şişe alkol aroma kiti, 23 şişe doldurulmaya hazır boş içki şişeleri ele geçirildi.

Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Haklarında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu"na muhalefetten işlem yapılan 2 kişi savcılık kararıyla salıverildi.

Adliyeye sevk edilen diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.