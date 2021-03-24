Haber Giriş: 24 Mart 2021 Çarşamba 20:30Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Sakarya'da trafik kazası
[Fotoğraf: İHA]
Sakarya’nın Hendek ilçesinde trafik ışıklarında bekleyen 3 araca arkadan çarpan alkollü sürücü kaza sonrasında aracı bırakarak kaçtı.
Kaza, Hendek ilçesi Mahmutbey Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde bulunan trafik ışıklarında meydana geldi.
Alkollü olduğu iddia edilen araç sürücü M.B., trafik ışıklarında bekleyen 3 araca çarptı. Meydana gelen kaza sonrasında sürücü aracı olay yerinde bırakarak kaçtı.
Kazaya sebebiyet vererek evine kaçtığı öğrenilen alkollü sürücü sağlık ekipleri tarafından evinden alınarak tedavi edilmek üzere hastaneye götürüldü.
Polis ekipleri ise kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Trafik Kazası
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