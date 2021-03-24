Kaza, Hendek ilçesi Mahmutbey Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde bulunan trafik ışıklarında meydana geldi.

Alkollü olduğu iddia edilen araç sürücü M.B., trafik ışıklarında bekleyen 3 araca çarptı. Meydana gelen kaza sonrasında sürücü aracı olay yerinde bırakarak kaçtı.

Kazaya sebebiyet vererek evine kaçtığı öğrenilen alkollü sürücü sağlık ekipleri tarafından evinden alınarak tedavi edilmek üzere hastaneye götürüldü.

Polis ekipleri ise kaza ile ilgili soruşturma başlattı.