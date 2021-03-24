Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada, yüz yüze eğitime devam eden okul ve sınıflarda sınavların okul ortamında yüz yüze yapılacağı belirtildi.

Sınavlar ne zaman yapılacak?

Yüksek ve çok yüksek risk gruplarındaki illerde ise, ortaokulların 5,6 ve 7'nci sınıflarında 26 Mart Cuma gününe kadar yapılamayan sınavlar, 3 Mayıs Pazartesi gününden itibaren yapılacak şekilde planlanacak.

Yüz yüze eğitimin devam ettiği ilkokul 4'üncü sınıflar ile ortaokulların 8'inci sınıflarında sınavlar, okul ortamında yüz yüze yapılmaya devam edecek.

Salgının seyrine göre illerin risk gruplarının değişmesi durumunda güncel risk grubuna uygun olarak okullarda yüz yüze eğitim yapılması halinde sınavlar da 3 Mayıs 2021 tarihinden önce okul ortamında yüz yüze yapılabilecek.