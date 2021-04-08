Haber Giriş: 8 Nisan 2021 Perşembe 12:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kars'ta 2 köyde Covid-19 karantinası kaldırıldı
[Fotoğraf: AA/ ARŞİV]
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 2 köyde, yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina sonlandırıldı.
Valilikten yapılan açıklamada, salgının yayılıp vatandaşları ve toplum sağlığını tehdit etmesinin engellenmesi amacıyla Karaköse ve Parmakdere köylerinin bir süre önce karantinaya alındığı belirtildi.
Açıklamada, sosyal izolasyonun sağlandığı köyde karantinanın sonlandırıldığı bildirildi.
Etiketler: Karantina Sokağa Çıkma Kısıtlaması
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