Haber Giriş: 8 Nisan 2021 Perşembe 12:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karların erimeye başladığı Kars'ta doğa yaban hayatıyla renkleniyor
[Fotoğraf: AA]
Sulak alanlarda yaban ördekleri, kırsalda ise kızıl şahinler, angıtlar ile tilkiler yiyecek ararken görüntülendi
Kış mevsiminin uzun ve sert geçtiği Kars'ın Sarıkamış ilçesinde karların erimeye başlamasıyla canlanan doğada yaban hayatının üyeleri yiyecek aradı.
Havaların ısınmaya başladığı ilçede, Hançerli Düzü mevkisindeki çayırlık alan, karların erimesiyle sularla kaplandı.
Sulak alanda yaban ördekleri, kırsalda ise kızıl şahinler, angıtlar ile tilkiler yiyecek ararken görüntülendi.
Ayrıca belediye ekipleri ilçe merkezindeki cadde ve sokaklarda iş makineleriyle kar yığınlarını dağıtarak erimesini sağlıyor.
Etiketler: Doğal Yaşam
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