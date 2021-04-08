Haber Giriş: 8 Nisan 2021 Perşembe 11:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da 104 ev Covid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA]
Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (covid-19) tedbirleri kapsamında, 104 evde karantina uygulaması başlatıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni karar aldı.
Bu kapsamda farklı mahallelerde bulunan 104 evde karantina uygulaması başlatıldı.
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