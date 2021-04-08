Haber Giriş: 8 Nisan 2021 Perşembe 12:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
FETÖ'nün "mahrem" yapılanması soruşturmasında 16 yakalama kararı verildi
[Fotoğraf: AA (ARŞİV) ]
Edirne merkezli 8 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, 16 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.
Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün "mahrem" yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 16 kişi için yakalama kararı çıkarıldı.
Zanlılar arasında ihraç edilen, doktor, kamu görevlisi, müfettiş, avukat ve vergi uzmanlarının da bulunduğu öğrenildi.
Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince şüphelilere yönelik İstanbul, Konya, Gaziantep, Denizli, Çorum, Bitlis, Ankara ve Adana'da başlatılan operasyon sürüyor.
Etiketler: FETÖ Emniyet Genel Müdürlüğü
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