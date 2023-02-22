Haber Giriş: 22 Şubat 2023 Çarşamba 01:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kars'ın Digor ilçesinde eğitime bir gün ara verildi
[Fotoğraf: Arşiv]
Kars’ın Digor ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi.
Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İlçemizde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle merkezde ve bağlı köylerde faaliyet gösteren bütün örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim öğretime 22 Şubat günü ara verilmiştir" sözlerine yer verildi.
Etiketler: Kar Yağışı Kars
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