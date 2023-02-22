Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İlçemizde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle merkezde ve bağlı köylerde faaliyet gösteren bütün örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim öğretime 22 Şubat günü ara verilmiştir" sözlerine yer verildi.