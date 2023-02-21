İsimlerinin açıklanmasını istemeyen iki üst düzey ABD'li yetkili, düzenledikleri telekonferansta, Jill Biden'ın 22-26 Şubat'ta gerçekleştirmesi beklenen Kenya ve Namibya ziyaretiyle ilgili basın mensuplarını bilgilendirdi.

Afrika'nın jeopolitik önemine vurgu yapan yetkililer, Jill Biden'ın, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore'un 1996'daki Namibya ziyaretinin ardından bu ülkeye gidecek "en üst düzey ABD'li yetkili" olacağına dikkati çekti. Yetkililer, 13-14 Aralık 2022'de başkent Washington'da düzenlenen Afrika Zirvesi marjında, ABD'nin Afrika ülkeleri ile ilişkilerin geliştirmesi için attığı adımlardan bahsederek, Biden yönetiminin bu husustaki kararlılığına vurgu yaptı.

ABD'nin güçlü ve kapsayıcı bir küresel ekonomi inşa etmenin yanı sıra sağlık, gıda ve iklim krizleriyle mücadelede Afrikalı ortaklarıyla bağları geliştirmeye odaklandığını aktaran yetkililer, Jill Biden'ın ziyaretinin bu kapsamda önem arz ettiğini kaydetti.

Jill Biden'ın Kenya ve Namibya gezisi, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'ın ocak ayında yaptığı Senegal, Zambiya ve Güney Afrika'yı kapsayan 10 günlük ziyareti, ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield'ın yine ocakta gerçekleşen Kenya, Mozambik ve Gana ziyaretlerinin ardından bu yıl ABD tarafından kıtaya yapılan üçüncü önemli ziyaret olacak.