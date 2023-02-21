Haber Giriş: 21 Şubat 2023 Salı 17:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
ABD'de 85 yaşındaki kadın timsah saldırısında öldü
[Temsili fotoğraf: AP]
ABD'nin Florida eyaletinde 85 yaşındaki kadın, köpeğini gezdirdiği esnada uğradığı timsah saldırısında hayatını kaybetti.
Polis yetkililerinin açıklamasına göre ismi açıklanmayan kadına, dün öğleden sonra Fort Pierce yakınlarındaki bir kanalın yanında köpeğini gezdirdiği sırada yaklaşık 3,3 metrelik timsah saldırdı.
Saldırıda köpek kurtulurken, kadın yaşamını yitirdi.
Timsah, Florida Balık ve Yaban Hayatı Koruma Komisyonu tarafından takip edilerek bölgeden uzaklaştırıldı.
Bölgede nadiren de olsa ölümcül timsal saldırıları yaşanıyor.
2016 yılında 2 yaşındaki Lane Graves, ailesiyle birlikte Florida'daki Walt Disney World'de tatil yaparken timsah saldırısında ölmüştü. O zamandan beri bölgeden yüzlerce timsah taşındı.
Etiketler: ABD
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