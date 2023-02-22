Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Rusya-Ukrayna savaşının yıl dönümü kapsamında Polonya'da bulunan Biden, Varşova'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın önünde yaptığı konuşmanın ardından, Polonya Başbakanı Morawiecki ve Moldova Cumhurbaşkanı Sandu ile bir araya geldi.

Biden, Morawiecki ile görüşmesinde, Polonya hükümetinin ilk üç nükleer reaktörüne teknoloji desteği sağlamak üzere ABD'li Westinghouse şirketiyle anlaşarak, iki ülke arasında uzun vadeli stratejik enerji ortaklığını pekiştirme kararını memnuniyetle karşıladığını belirtti. İki lider ayrıca, Ukrayna'ya verilen destek ve Hint-Pasifik'teki işbirliği dahil diğer alanlardaki ortak önceliklerini masaya yatırdı.

Sandu ile görüşmesinde ise ABD'nin Moldova'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne verdiği desteği teyit eden Biden, demokratik reform gündemi ve enerji güvenliği dahil, siyasi ve ekonomik alanda attığı adımlar ile Ukrayna savaşının etkileri kapsamında ABD'nin bu ülkeye verdiği desteği vurguladı.