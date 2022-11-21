Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Fonu (IPA) ile finanse edilen ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından uygulanan Rekabetçi Sektörler Operasyonel Programı bağlamında desteklenen ve tamamlandığında Kars'a 1 milyon turist getirecek olan "Tarihi Kimliği ile Kars Kenti Projesi"nin yüzde 75’i tamamlandı.

2022 yılında yürütülen çalışmalarla tarihi mekanların duvarları boyadan temizlendi, binaların çatı, pencere ve kapılarda tarihe dokuya uygun olarak restore edilirken, boyaları temizlenen tarihi binalar ise görenlerin dikkatini çekiyor.

Yaklaşık 50 milyon liralık proje, Karslıları heyecanlandırırken, kentte bulunan ve uzun yıllar el vurulmayarak atıl vaziyette olan Baltık Mimarisi binalar yeniden orijinal duruma getirilerek Kars turizmine kazandırılıyor.

2023 yılı sonunda tamamlanması planlanan proje ile Haydar Aliyev Caddesi üzerinde bulunan 7'si kamu binası olmak üzere 22 tescilli ve 12 tescilsiz bina, Kars turizmine kazandırılmış olacak.

Proje ile cadde de kaldırım yenilemesi, aydınlatma işleri, çevre düzenleme işleri, işaret levhaları ve sokak mobilyaları montajı yapılarak yaklaşık 680 metrelik bir turistik güzergah oluşturulacak.