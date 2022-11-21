Haber Giriş: 21 Kasım 2022 Pazartesi 16:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milas-Bodrum kara yolunda kaza: 1 ölü, 1 yaralı
[Fotograf: AA]
Muğla’nın Milas ilçesinde kontrolden çıkarak su kanalına düşen otomobil daha sonra refüje çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen otomobil, Milas-Bodrum kara yolunda belirlenemeyen nedenle kontrolden çıkarak önce yol kenarındaki su kanalına daha sonra ise refüje çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, otomobilden savrulan Yasin Esen, kaza yerinde hayatını kaybetti, Ersin S. yaralandı.
Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Milas Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Muğla Trafik Kazası
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