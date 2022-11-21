Haber Giriş: 21 Kasım 2022 Pazartesi 16:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yozgat'ta 7 DEAŞ şüphelisi yakalandı
Yozgat'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 7 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, daha önce terör örgütü DEAŞ içerisinde silahlı faaliyet gösterdikleri ve kentte ikamet ettikleri belirlenen şüphelilerin bulunduğu adreslere özel harekat polisi destekli operasyon düzenledi.
Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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