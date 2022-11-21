Haber Giriş: 21 Kasım 2022 Pazartesi 16:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Diyarbakır'da tefecilere operasyon: 2 tutuklama
[Fotograf: AA]
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltıa alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Bismil'de tefecilik yaparak vatandaşları mağdur eden, haksız kazanç sağlayanlara yönelik çalışma başlatıldığı bildirildi.
Bazı ev ve iş yerlerinde yapılan aramada senet, dekont ve sözleşme evrakları ele geçirildiği ifade edilen açıklamada, 5 şüphelinin yakalandığı kaydedildi.
Açıklamada, gözaltına alınan ve adli makamlara sevk edilen 5 şüpheliden 2'sinin tutuklandığı kaydedildi.
Etiketler: Diyarbakır
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