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Güncel
İHA 29.08.2023 16:47

Karayolları aracı ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Karabük'te Karayolları Müdürlüğü'ne ait araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Karayolları aracı ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Kaza, saat 17.00 sıralarında Babasultan mevkisinde yaşandı.

F.F.K. idaresindeki otomobili ile Kastamonu istikametinden gelip kavşaktan dönüş yapmak istediği sırada Karabük istikametine seyir halinde olan N.Ç. idaresindeki Karayolları Müdürlüğü'ne ait resmi plakalı araçla çarpıştı.

Kazada otomobilde bulunan sürücü F.F.K., yolcular G.K. ve A.K. ile resmi plakalı araçta bulunan sürücü N.Ç. ile yolcular M.K. ve H.T. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan M.K.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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