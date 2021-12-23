Nijerya'da son kullanma tarihi geçmiş bir milyon aşı imha edildi

Nijerya'da son kullanma tarihi geçmiş bir milyon aşı imha edildi

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Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Yalı Mahallesi'nde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı belirlenen bir adrese operasyon düzenlendi.

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