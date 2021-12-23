Haber Giriş: 23 Aralık 2021 Perşembe 09:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Nallıhan'da araçta çıkan yangın hasara yol açtı
[Fotoğraf: AA]
Nallıhan İlçesinde park halindeki araçta çıkan yangın, hasara neden oldu.
Ankara Nallıhan İlçesinde Yazımahallesi Cezayir Sokak'ta E.Ş'ye ait park halindeki bir otomobilde çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek alevler tüm aracı sardı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi Nallıhan İtfaiye Amirliği ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü. Yangın sonucu araç kullanılamaz hale geldi.
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