Kaza, Ankara-Konya kara yolunun 87. kilometresinde saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Adem Taş yönetimindeki tır ile aynı istikamette giden 43 yaşındaki Adem Halman idaresindeki kamyonet çarpıştı. Bariyerlere çarparak ters istikamete dönen kamyonet sürücüsü baba, kasada seyahat eden 39 yaşındaki anne Nazlı Halman, çocukları Sabahattin Halman, Derya Halman, Adem Halman ve Ayfer Halman yola savrularak yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

[Fotoğraf: TRT Haber]

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Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, anne Nazlı ve kızı Derya Halman’ın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Yaralılardan biri olan ve babası ile aynı ismi taşıyan Adem, Ankara Gazi Üniversitesi Hastanesine, durumu ağır olduğu öğrenilen Ayfer ve Sabahattin Halman Ankara Şehir Hastanesine, hafif yaralanan tır sürücüsü Adem Taş ise Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Cenazeler olay yeri ekibi ve Kulu Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından Kulu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.