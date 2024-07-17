Parçalı Bulutlu 23.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 17.07.2024 18:24

Karaman'da yakalanan cinayet zanlısı tutuklandı

Karaman'da husumetlisini av tüfeğiyle öldürdüğü iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı.

Karaman'da yakalanan cinayet zanlısı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Muhammet Şahin'in (26) 10 Temmuz'da av tüfeğiyle öldürülmesiyle ilgili aranan zanlı A.E.G'nin (22) Pınarbaşı köyünde bulunduğunu tespit etti. Zanlı köyde düzenlenen operasyonla yakalandı.

Şubedeki işlemlerinin ardından cumhuriyet savcılığına sevk edilen A.E.G. buradaki sorgusu sonrası çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Valide Sultan Mahallesi'ndeki Hoşgörü Parkı'nda iki grup arasında 10 Temmuz'da çıkan kavgada av tüfeğiyle vurulan Şahin, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, gözaltına alınan 3 kişi serbest bırakılmıştı.

ETİKETLER
Karaman
Sıradaki Haber
Kars'ta ikametinde uyuşturucu ve sahte para bulunan zanlı tutuklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:33
BM'den İsrail'in Türk-Filistin Dostluk Hastanesini hedef alan saldırısına tepki
19:44
FETÖ'nün sözde Yurtta Sulh Konseyi üyesi 17 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapsi onandı
18:53
Bakan Kacır: İstihdamımız 32 milyon 900 bini aştı
18:49
Adnan Oktar suç örgütü üyesi 2 firari yakalandı
18:46
Gaziantep'te 7 araç zincirleme kaza yaptı
18:43
Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocağında göçük: 1 ölü
Erzincan-Sivas kara yolunda heyelan meydana geldi
Erzincan-Sivas kara yolunda heyelan meydana geldi
FOTO FOKUS
Ankara'da sağanak caddeleri göle çevirdi
Ankara'da sağanak caddeleri göle çevirdi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ