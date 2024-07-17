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Güncel
AA 17.07.2024 18:09

Kars'ta ikametinde uyuşturucu ve sahte para bulunan zanlı tutuklandı

Kars'ta ikametinde uyuşturucu ile sahte para ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

Kars'ta ikametinde uyuşturucu ve sahte para bulunan zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan ve kullananlara yönelik çalışma yürüttü.

2 şüpheli gözaltına alındı

Bu kapsamda polis ekiplerince 2 ikamete düzenlenen eş zamanlı operasyonda, sahte para ile farklı tür ve miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 1 zanlı serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli V.K, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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