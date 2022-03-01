Haber Giriş: 1 Mart 2022 Salı 11:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karaman'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Karaman'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Karaman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yürüttükleri çalışma kapsamında belirledikleri adreslere Karaman Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla operasyon düzenledi.
Operasyonda 5'i yabancı uyruklu 6 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda uyuşturucu ile uyuşturucu ticaretinde kullanılan hassas terazi, paketleme malzemeleri ve cam fanus gibi aparatlar ele geçirildi.
Karaman Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinden sonra adliyeye getirilen şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 4'ü adlı kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: Karaman Uyuşturucu Narkotik
Son Haberler
- 11:52
- 11:49
- 11:51
- 11:49
- 11:38
Sıradaki Haber
Malatya'da ayağı pencerenin demir korkuluğuna sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz