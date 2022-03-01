Karaman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yürüttükleri çalışma kapsamında belirledikleri adreslere Karaman Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla operasyon düzenledi.

Operasyonda 5'i yabancı uyruklu 6 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda uyuşturucu ile uyuşturucu ticaretinde kullanılan hassas terazi, paketleme malzemeleri ve cam fanus gibi aparatlar ele geçirildi.

Karaman Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinden sonra adliyeye getirilen şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 4'ü adlı kontrol şartıyla serbest bırakıldı.