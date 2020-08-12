Haber Giriş: Kaynak: AA
Karaman'da trafik kazası: 1 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Karaman'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu sürücüsü yaralandı.
Mustafa Öz (66) idaresindeki 70 FU 915 plakalı otomobil, Karaman-Konya kara yolunun 25'inci kilometresinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada yaralanan Öz, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Son Haberler
- 15:17
- 14:59
- 15:05
- 14:40
- 14:41
Sıradaki Haber
İstanbul Havalimanı, sağlık akreditasyonu sertifikası aldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz