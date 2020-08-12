Haber Giriş: Kaynak: AA
Akşehir kaçak içki operasyonu
[Fotoğraf: AA]
Akşehir'de kaçak içki satışı yapıldığı tespit edilen eve yapılan baskında 8 şişe bandrolsüz kaçak viski ele geçirildi.
Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmalar kapsamında K.U'nun Kızılca Mahallesi'nde bulunan ikametinde kaçak içki satışı yapıldığını tespit etti.
Arama kararı alınarak eve düzenlenen baskında, 8 şişe bandrolsüz kaçak viski ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
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