Karaman'da otomobilin çarptığı yaşlı çift yaralandı

Kaza, Gevher Hatun Mahallesi Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde meydana geldi.



Yolun karşısına geçmek isteyen Halil ve Zekiye K. çiftine, M.Ş. idaresindeki otomobil çarptı.



Çarpmanın şiddetiyle yaşlı çift yola savruldu. Yerde yatan yaralı çiftin yardımına çevredeki vatandaşlar koşarken, ihbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı çift olay yerine gelen ambulanslarla kazanın olduğu yere 200 metre uzaklıktaki Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de kaza yerinde inceleme yaptı.



Kazayı gören bir vatandaş, yaşlı çiftin yolun karşısına geçmeye çalışırken, otomobilin yolun ortasında onlara çarptığını söyledi. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.