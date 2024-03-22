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Güncel
AA 22.03.2024 13:47

Karabük'ün yüksek kesimlerine kar yağdı

Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar etkili oldu.

Karabük'ün yüksek kesimlerine kar yağdı

İl merkezi ve ilçelerde gece başlayan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

Kar yağışının ardından Keltepe Kayak Merkezi, Karabük-Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi, D-100 kara yolu ve ilçelerin yüksek kesimleri beyaza büründü.

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan tarihi konaklarıyla ünlü Safranbolu ilçesinde de kar yağışı aralıklarla etkisini gösterdi.

Yağışın ardından ilçedeki Osmanlı döneminden kalma han, hamam, cami, çeşme ve konaklar karla kaplandı.

Tarihi yapıların kar altındaki güzelliği, ilçeye hakim tepedeki Hıdırlık Seyir Terası'ndan izlendi.

Öte yandan kar yağışının olduğu Karabük-Bartın kara yolunun Beştepeler mevkisinde sis de görüldü.

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