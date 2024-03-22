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Güncel
AA 22.03.2024 13:35

Ordu'da Dünya Ormancılık Günü kapsamında fidan dikimi yapıldı

Ordu'da 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası dolayısıyla fidan dikimi gerçekleştirildi.

Ordu'da Dünya Ormancılık Günü kapsamında fidan dikimi yapıldı

Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Şeref Cınbırtoğlu, enstitü bahçesinde düzenlenen programda, her sene olduğu gibi ormancılığın tanıtılması ile orman ve ağaç sevgisine katkıda bulunmak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlendiğini belirterek, "Ormanlar milli servetimizdir." dedi.

Giresun Orman Bölge Müdür Yardımcısı Hakan Yaslıkaya ise ormanların kendini yenileyebilir kaynaklardan biri olduğunu anlatarak, bu nedenle korunması ve geliştirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Yaslıkaya, bozuk orman alanlarının imarı ve ihyası, çok yönlü fayda sağlayacak şekilde işletilmesi ve gelecek nesillere teslim edilmesi vesilesiyle Orman Genel Müdürlüğünün asli görevi olduğunu kaydetti.

Enstitü bahçesinde oluşturulan alanda fidanlar toprakla buluşturdu.

Programa, Vali Muammer Erol, Vali Yardımcısı Hacı Mehmet Kara, Altınordu Kaymakamı Erkan Karahan, İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, Ordu Orman İşletme Müdürü Uğur Aktaş, Toprak Mahsulleri Ofisi Ordu Başmüdürü Yusuf Akay, okul yöneticileri ile öğrenciler katıldı.

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