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Güncel
DHA 22.03.2024 13:17

Aksaray'da 4 TIR'dan 8 akü çaldı

Aksaray’da park halindeki 4 TIR'dan 8 akü çalan Mustafa D., güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilip, yakalandı.

Aksaray'da 4 TIR'dan 8 akü çaldı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, son bir haftada Paşacık, Aratol, Bahçeli ve Pınar mahallelerinde park halindeki 4 TIR’dan 8 akünün çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, görüntülerde bir minibüsün, TIR'ın yanına yanaştığını, ardından araçtan inen kişinin plastik korumayı kırıp aküyü çaldığını tespit etti. Şüphelinin, Mustafa D. olduğu saptandı. Aynı minibüsü dün Yavuz Sultan Selim Mahallesi’nde durduran polis, Mustafa D. ’i araçta gözaltına aldı.

Mustafa D., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 

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