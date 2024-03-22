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Güncel
İHA 22.03.2024 12:50

Uşaklı gençlerin yeni merkezi Gençlik Üssü hizmete girdi

Tabelasının takılmasıyla birçok gencin kapısını çaldığı Gençlik Üssü artık hizmete girdi, farklı yaş grubundan birçok genç yeni imkanlarla buluştu.

Uşaklı gençlerin yeni merkezi Gençlik Üssü hizmete girdi

“Mutlu geleceğin temeli mutlu gençlerle atılır” düşüncesiyle projelerini hayata geçiren Uşak Belediyesi; gençlerin sosyal hayatını güçlendirmek ve kişisel gelişimini desteklemek için kurduğu Genç Kuşak Topluluğu bünyesine yepyeni bir merkez daha kazandırdı. İçerisinde bulundurduğu imkânlarla kendini geliştirmek isteyen tüm gençlere kapılarını açan Gençlik Üssü; aynı zamanda sosyal ve eğlenceli aktivitelere de ev sahipliği yapıyor. Daha Mutlu ve Donanımlı Bir Nesil Kemalöz Mahallesi’nde daha önce yıkımı gerçekleştirilen ayaklı su deposunun yerini alan Gençlik Üssü, toplamda 1922 metrekarelik bir alana sahip. 400 öğrenciye aynı anda hizmet verebilecek merkez, bünyesinde birçok özel donatı barındırıyor. Gençlik Üssü içerisinde bulunan ve uzman eğitmenler eşliğinde çeşitli dansların yapılacağı 120 metrekarelik dans salonunun yanı sıra kurs odaları, çok amaçlı salonlar ve bireysel ders çalışma salonları ile gençlere kapılarını açtı. Öte yandan sahip olduğu fitness salonuyla misafirlerine eğitmenler eşliğinde profesyonel spor yapma imkânı sunan merkez; özel kafesiyle gençlerin kendi yaş gruplarıyla keyifle sosyalleşip vakit geçireceği alanlar barındırıyor.

Kentin dört bir yanına hizmet gidiyor

Gençlere daha yakından ulaşabilmek, talep ve isteklerini bizzat onlardan dinlemek için Genç Kuşak Topluluğu’nu oluşturduklarını belirten Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, geleceğin mirası gençlerin yüzünü gülümsetmek için çalışmalara devam ettiklerini vurguladı. Çakın, “İlk olarak şehirdeki gençlerin gözdesi olan Atapark’ta bulunan kulenin altındaki merkezimizi gençlerimiz için Genç Kuşak Kule Altı olarak tahsis etmiştik. Gençlerimizin yoğun bir ilgi ve sevgi ile kullandığı Kule Altında birbirinden renkli birçok etkinlik düzenledik. Kule Altı’nın gençlerimiz tarafından çok verimli bir şekilde kullandığını gördük ve dedik ki şehrimizin dört bir tarafında gençlerimiz için yeni merkezler yapmalıyız. Bu doğrultuda Kemalöz Mahallemizde bulunan Gençlik Üssü’nü de hizmete sunmuş bulunmaktayız. Umut ediyorum ki gençlerimiz bu merkezde farklı alanlarda kendini geliştirir ve güzel hatıralar biriktirir.” ifadelerini kullandı.

Hafta içi ve hafta sonu 09.00 ile 22.00 saatleri arasında hizmete açık olan merkezden 15-29 yaş arası tüm gençler faydalanabiliyor. 

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