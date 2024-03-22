Araban Sarımsağı Gaziantep Büyükşehir‘in girişimiyle AB coğrafi işaret tescilini aldı

GBB Tarımsal Hizmetler ve Gıda Daire Başkanlığına bağlı Coğrafi İşaret ve Markalaşma Şube Müdürlüğü ve Araban Ziraat Odasının ortak çalışmaları sonucunda Araban Sarımsağı, 21 Mart 2024 tarihinde Araban Ziraat Odası adına Avrupa Birliği’nde tescillendi.



2013 yılında Avrupa Birliği tarafından tescillenen Antep Baklavası’nın ardından Araban Sarımsağı Gaziantep’te tescil alan ikinci ürün oldu. Türkiye’de toplam üretiminin yüzde 35’i Gaziantep’te olan ve özel lezzet kaynaklarından biri sayılan Araban Sarımsağı, diğer sarımsaklara kıyasla daha fazla aromatik bileşenlere sahip olmasının yanı sıra diş ve kabuk yapısıyla farklılığını belirginleştiriyor. Türkiye’nin Avrupa Birliği’nde başvuruda bekleyen ürün sayısı 44, coğrafi işaretli ürün sayısı ise Araban Sarımsağı ile 21’e ulaştı. “Sarımsak hem ekonomi hem de şifa” Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin konuyla ilgili yaptığı açıklamada tescilin alınmasıyla büyük bir mutluluk ve heyecan yaşadığını dile getirerek, “Bu bir takım iş ama şunu görüyoruz ki çalışınca oluyor, gayret edince başarı geliyor. ‘Yüzüncü yıl, yüz coğrafi işaret’ dedik 105 coğrafi işaret aldık. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak yalnızca bu işlere bakan bir şube müdürlüğümüz var. Benim inandığım şeylerden birisi de önem verdiğini bir alanı belediye olarak ve kurumsal olarak birinci iş olarak yapmazsanız bunlar dilek ve temenni olur. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak ilk başta bu işi bir şube müdürlüğüne dönüştürdük, bütçe ayırdık. Sarımsak denilen şey hem ekonomi hem de şifa. Sarımsak doğal antibiyotik ve dünyanın doğal antibiyotiğe ihtiyacı var. Bu yüzden Araban bizim için çok özel ve güzide bir ilçemiz. Bir taraftan sarımsak var diğer taraftan Habeş Kanyonu’na sahip ve bunun için yatırımlarımız sürüyor. Sarımsak içinde ne kadar çok üretmemiz, tanıtmamız, tüketim ve katma değerinin arttırılmasına baktık” dedi.

“100 Avrupa coğrafi işareti alana kadar durmak yok yola devam diyoruz”



Konuşmasının devamında Gaziantep’in baklavanın Avrupa Birliği Coğrafi İşaret Tecili çalışmasına değinerek, “Türkiye’de kendi coğrafi işaretimizi aldık ama artık biz biliyoruz ki ürünlerimiz için Avrupa Birliği Coğrafi İşareti’ni almazsak bize dair ürünlere başka ülkeler sahip çıkıyor. Gaziantep bu bilinçle ilk Avrupa Birliği Coğrafi İşareti’ni sanayi odasının başvurusuyla baklavada aldık. Bugünde Araban Sarımsağı bu sisteme girdi. Bundan sonra soğuk hava deposuyla, sarımsak üreticisinin katma değer elde edeceği, sarımsak tozu ve siyah sarımsak çalışmalarını yapmamız gerek. Siyah sarımsağı çalışarak özellikle hem faydalarını koruyarak kokudan rahatsız olanlar için alternatif bir üretim yapmış olacağız. Bu döngüsel sistemi kurduğumuz ve yaptığımız zaman kazancın sahibi Araban çiftçisi, Araban ekonomisi, Gaziantep’in yeşil ekonomisi olacak. Artık dünya yeşil ve akıllı ekonomiye gidiyor ve bunu inşa etmemiz gerekiyor. Bu sarımsak bize doğru yolda olduğumuzu ve çalışınca bunu nasıl başaracağımızın özgüvenini verdi. 100 Avrupa Coğrafi İşareti alana kadar durmak yok yola devam diyoruz” ifadelerini kullandı.



Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne verdiği desteklerden dolayı teşekkür ederek, “Bu patente başvuru için ilk onlar başladı ve devamını getirdi. Buna ne kadar minnet, teşekkür etsek azdır, bu yaşadığımız sevinci kelimelere sığdıramıyoruz. Başkanımız Fatma Şahin hep ilçemizin sıkıntılarının giderilmesi için yanımıza geliyor, hasatlarda hep bizimle birlikte yan yana oluyor” diye konuştu.



Gaziantep, Türkiye’de en fazla coğrafi işarete sahip olan il konumunda yer alıyor. Şu anda 105 Coğrafi coğrafi işaretli ürün ve 1 adet geleneksel ürün ile en üst sırada yer alan Gaziantep’in mutfağına ait Antep Menengiç Kahvesi, Antep Lahmacunu, Antep Fıstığı, Antep Fıstık Ezmesi, Oğuzeli Nar Ekşisi ve Antep Muskası coğrafi işaret tescili için sıra bekliyor.