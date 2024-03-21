Karaman’da öğrenciler Gazze için tek yürek oldu

Lale Ortaokulu öğrencileri, “Haydi Karaman Gazzeye Yardım” kampanyasına katkıda bulunmak için okulda kampanya düzenleyip harçlıklarını Gazze’deki arkadaşlarına gönderdi.

Yapılan yardım sonrasında Lale Ortaokulu öğrencileri, Okul Müdürü Recep Azakar ve Müdür Yardımcısı Tuncay Azakar ile birlikte İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan’ı ziyaret etti. Okul Müdürü Recep Azakar, Gazze’ye yardım için yapmış oldukları etkinliklere ilişkin İl Müdürü Çalışkan’a bilgi verdi.

Recep Azakar, ''Kızılay ile Yunus Emre Vakfı’nın ortaklığında Karaman’da başlatılan “Haydi Karaman Gazzeye Yardım” kampanyasına destek olmak için okulumuz 5’inci sınıf öğrencileri kumbaralarındaki birikimlerini ve harçlıklarını toplayıp, bir koli erzak ve bir çuval un bedelini toplayarak katkıda bulundular. Duyarlı öğrencilerimiz ayrıca her sınıf kendi kampanyasını düzenleyip, Filistinli çocuklar için bir koli erzak ve bir çuval un bedelini Yunus Emre Kültür Vakfı ve Kızılay’ın Gazze için açmış olduğu yardım hesabına yatırdı'' dedi.

''13 bin çocuk öldü''

Lale Ortaokulu öğrenci ve öğretmenlerini duyarlı davranışlardan dolayı tebrik ederek söze başlayan İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze’ye düzenlediği saldırılarda 13 bin çocuğun öldüğünü vurguladı.

Çalışkan, ''İşgalci İsrail’in Gazze’deki katliamı sürüyor. İsrail, kadın, çocuk ve yaşlı demeden masum insanlara bomba yağdırıp, okulları ve hastaneleri hedef alıyor. Gazze'de yaşanan zorlukları ve acıları hepimiz derinden hissediyoruz. Bu acıya ortak olan öğrencilerimizin biriktirdikleri harçlıkları Gazze’deki kardeşlerine göndermesi bizleri hem duygulandırdı hem de gururlandırdı. Çünkü tarih boyunca milletimiz mazlumun yanında zalimin karşısında durmuştur. Hazreti İbrahim’in ateşine su taşıyan karınca misali Gazze'deki kardeşlerimize yardım elini uzatan öğrencilerimizi örnek davranışlarından dolayı tekrar tebrik ediyor, öğrencilerimizi yetiştiren ailelerine, öğretmenlerine teşekkür ediyorum'' diye konuştu.