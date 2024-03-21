Şırnak'ta Down Sendrumlular Farkındalık Günü kutlandı

Cizre’de 2018 yılında karakoldan okula dönüştürülen ve 72 özel gereksinimli öğrencinin eğitim gördüğü Özel Eğitim Okulunda düzenlenen 21 Mart Down Sendromlular Farkındalık Günü kutlandı.

Etkinliğe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke, Şube Müdürü Mevlüt Gayirinal, kurum Müdürleri, aileler ve vatandaşlar katıldı.

Programda kısa bir konuşma yapan Cizre İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Şahan İke, ''Bugün Dünya Down Sendrumlular Farkındalık Günü ama farklı farklı engelli guruplarında olan çocuklarımız, gençlerimiz ve öğrencilerimiz var. Bunlarla ilgili de ilçemiz özelinde yoğun bir çalışmanın içerisindeyiz'' dedi.

Konuşmaların ardından program vals gurubu gösterisi, folklör gösterisi, reyhani oyunu, parkur oyunu ve müzik dinletisi ile devam etti.

Program sonunda Down sendrumlu çocuklar davetliler ile birlikte okulun bahçesinde davul zurna eşliğinde halay çekerek keyifli bir zaman geçirdi