Yalova’da “12 Numaralı Adam” büyük ilgi gördü

Raif Dinçkök Kültür Merkezi Özgecan Aslan sahnelenen tek kişilik oyuna Yalovalı sanatseverler büyük ilgi gösterdi.

Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk’un da izlediği gösteride, yıllarını aynı takımda geçirmiş bir kalecinin iki maç üst üste yediği hatalı goller nedeniyle yedek kalması ve iki sene boyunca tekrar kaleye geçeceği günü beklemesiyle birlikte geçmişini, yaşadıklarını, seçimlerini ve hayatı, seyirciyle beraber sorguladığı 90 dakika sahnelenen oyunda anlatıldı.

Kültür sanat etkinlikleri devam edecek

Oyunun bitimiyle birlikte ayakta alkışlanan Usta Oyuncu Erkan Kolçak Köstendil’e, Başkan Tutuk tarafından plaket ve çiçek takdim edildi.

Başkan Tutuk, Köstendil’e sahnelediği oyundan dolayı teşekkür ederken sanatseverlere ise kültür sanat etkinliklerinin aralıksız olarak devam edeceğinin müjdesini verdi.