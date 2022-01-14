Karaman'da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle taşımalı eğitim ile 4 ilçede okullara yarın için 1 gün ara verildi.

Konuyla ilgili olarak Karaman Valiliğinden yapılan açıklamada olumsuz hava koşulları ve buzlanma nedeniyle merkez ve merkeze bağlı köylerde 14 Ocak Cuma günü taşımalı eğitime bir gün süreyle ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, belirtilen tarihte taşıma kapsamındaki öğrencilere çevrim içi ortamda eğitimlerin gerçekleştirileceği kaydedildi.

Diğer yandan Kazımkarabekir, Ayrancı, Sarıveliler ve Başyayla ilçelerinde de eğitime bir gün süreyle ara verildiği bildirildi.