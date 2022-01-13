Balıkesir Bandırma'da yapım aşamasında olan Bor karbür tesisinin bu yıl sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.

AK Parti Bandırma İlçe Başkanı Mehmet Doğan, tesisin 100 milyon dolarlık bir yatırım olduğunu belirtti.

Yüksek sıcaklığa dayanıklılığı, sertliği, fiziksel mukavemeti ile endüstriyel açıdan önemli olan Bor karbürün fiyatları, 20 bin ila 40 bin dolar arasında değişim gösteriyor.

Bu nedenle yıllık kapasitesi 1350 ton olan fabrika ekonomiye büyük bir katkı sağlayacak.

Dünyada önemli bir yere sahip olan bu maddenin üretimi için açılan tesiste, en az 250 kişi istihdam edilecek.