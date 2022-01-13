Lübnan'ın İsrail sınırına yakın bölgelerinde 3 patlama meydana geldi

Yerel medyada çıkan haberlere göre, patlamalar, ülkenin güneyinde Şiilerin çoğunlukta olduğu Nebatiye kentine bağlı Deyr Ez-Zahrani ve Humine beldelerinde meydana geldi.

Bu bölgelerde Hizbullah'a ait askeri merkezlerin bulunduğu iddia edildi. Patlamaların nedenine ilişkin bilgi verilmedi.

Lübnan hükümeti ve Hizbullah tarafından konuya ilişkin açıklama da yapılmadı.