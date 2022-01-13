Haber Giriş: 13 Ocak 2022 Perşembe 16:58Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Lübnan'da 3 ayrı patlama
Lübnan'ın İsrail sınırına yakın bölgelerinde 3 patlama meydana geldi. Patlamaların Hizbullah'a ait askeri merkezlerde olduğu iddia edildi.
Lübnan'ın İsrail sınırına yakın bölgelerinde 3 patlama meydana geldi
Yerel medyada çıkan haberlere göre, patlamalar, ülkenin güneyinde Şiilerin çoğunlukta olduğu Nebatiye kentine bağlı Deyr Ez-Zahrani ve Humine beldelerinde meydana geldi.
Bu bölgelerde Hizbullah'a ait askeri merkezlerin bulunduğu iddia edildi. Patlamaların nedenine ilişkin bilgi verilmedi.
Lübnan hükümeti ve Hizbullah tarafından konuya ilişkin açıklama da yapılmadı.
Etiketler: Lübnan
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