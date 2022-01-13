Haber Giriş: 13 Ocak 2022 Perşembe 17:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Varil içinde bulunan yavru kediler kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Rize'nin Pazar ilçesinde, makine yağı dolu bir varil içinde bulunan 3 yavru kediden biri telef oldu, 2'sinin tedavisi sürüyor.
Rize'nin Pazar ilçesi Kirazlık Mahallesi'ndeki vatandaşlar, makine yağı bulunan varilin içerisinden kedi sesleri geldiğini duydu ve Pazar Belediyesi ekiplerine bilgi verdi.
Bölgeye giden ekipler, varilin içerisindeki 3 yavru kediyi bulundukları yerden çıkardı.
Belediye bünyesinde hizmet veren rehabilitasyon merkezine getirilen kediler, üzerlerine yapışan yanmış yağdan arındırıldı.
Zor geçen bakım süreci sonrası yavru kedilerden 1'i kurtarılamadı, diğer 2'si ise tedavi altına alındı.
Etiketler: Rize Sokak Hayvanları
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