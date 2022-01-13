Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı
Avrupa borsaları gelişmiş piyasalarda yüksek enflasyon endişesi ve koronavirüs salgınına ilişkin gelişmelerin etkisiyle karışık seyirle kapandı.
Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı. Piyasalarda ABD'de dün açıklanan TÜFE ve bugün açıklanan ÜFE verilerinin etkileri de hissedildi.
ABD’de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), aralıkta aylık yüzde 0,5 artarak, beklentilerin üzerine çıkarken yıllık bazda yüzde 7 ile 39 yılın en yüksek artışını göstermeyi sürdürdü.
ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) aralıkta yüzde 0,2 artışla piyasa beklentilerinin altında yükseliş kaydetti. Beklentiler ÜFE'nin yüzde 0,4 artması yönündeydi. ÜFE, geçen yıl kasımda yüzde 1 artmıştı.
Üretici fiyatları, geçen yılın son ayında yıllık bazda ise yüzde 9,7 artarak rekor seviyedeki yükselişini sürdürdü.
Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,03 değer kaybederek 486,05 puana geriledi.
Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,50 gerileyerek 7.201,14 puandan kapandı.
Öte yandan İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,16 artarak 7.563,85 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,13 değer kazanarak 16.031,59 puana, , İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,47’lik yükselişle 27.844,45 puana ulaştı.
Euro/dolar paritesi ise TSİ 20.26 itibarıyla yüzde 0,15’lik artışla 1,146 seviyelerinden işlem gördü.
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