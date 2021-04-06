Haber Giriş: 6 Nisan 2021 Salı 12:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karaman'da Covid-19 testi pozitif çıkan yolcunun bulunduğu otobüsteki 16 kişi karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA]
Karaman'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan yolcunun bulunduğu otobüsteki 16 kişi, karantinaya alındı.
Karaman'da alınan bilgiye göre, Azerbaycan uyruklu Z.O. isimli kadın, İstanbul'da gittiği hastanede koronavirüs testi yaptırdıktan sonra sonucu beklemeden Mersin'e gitmek üzere otobüse bindi.
Bu sırada test sonucunun pozitif çıkması nedeniyle kadına ulaşmaya çalışan görevliler, başarılı olamayınca durumu polis bildirdi.
Ekipler, yaptıkları araştırmada Z.O'nun Mersin'e gitmek üzere bindiği otobüsün, Karaman Şehirlerarası Otobüs Terminaline giriş yaptığını tespit etti.
Terminale gelen filyasyon ve polis ekipleri, yolcu otobüsünü Nefise Sultan Kız Yurduna yönlendirdi.
Otobüste bulunan Z.O. ile 16 kişi yurtta karantinaya alındı.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri
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