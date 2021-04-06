Depolarda kalan patateslerin uygun fiyata satılmasını isteyen Altuntaş, bu nedenle yetkililerden destek beklediklerini ifade etti.

Ahlat patateste Niğde ve Nevşehir gibi ün yapmış bir yer olduğunu ancak bu yıl çiftçilerin ürünlerini satamadığını ifade eden Altuntaş, depolarda bekleyen tonlarca patatesin satılmaması durumunda çürüyeceğini aktardı.

Patates üreticisi Kudbettin Ersezer ise 2020'de ürettikleri patateslerin salgından dolayı uygulanan kısıtlamalar nedeniyle ellerinde kaldığını söyledi.

Yetkililerden destek beklediklerini dile getiren Altuntaş, "İlaç, gübre, mazot ve elektrik giderlerini ödeme imkanımız kalmadı. Mahsulümüzü satamazsak ödeme gibi bir şansımız da yok. 175 dönümde patates ektim. Bin tona yakın ürün aldım. Bunun yarısını satamadık. Sadece benim değil, Ahlat'taki tüm üreticilerin patatesi elinde kaldı." dedi.