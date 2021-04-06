Edirne'de alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri, Meriç ilçesine bağlı Subaşı beldesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrollerde, Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 kişi olduğunu belirledi.

Ekipler, şüpheliler M.K, Y.D. ve M.K'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan açık dosyalarının olduğu öğrenildi.