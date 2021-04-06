Haber Giriş: 6 Nisan 2021 Salı 12:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Edirne'de 3 FETÖ şüphelisi sınırda yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan 3 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi yakalandı.
Edirne'de alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri, Meriç ilçesine bağlı Subaşı beldesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrollerde, Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 kişi olduğunu belirledi.
Ekipler, şüpheliler M.K, Y.D. ve M.K'yi gözaltına aldı.
Şüphelilerin "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan açık dosyalarının olduğu öğrenildi.
Etiketler: Sınır Güvenliği FETÖ
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