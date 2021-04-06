İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ilıca Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yaptığı ve ilçede bir süre önce düzenlenen "Dalgakıran" operasyonu kapsamında arandığı tespit edilen Ö.K'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Şüpheli Ö.K, aracıyla seyir halindeyken jandarma ekibinin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Jandarma aracına ve bir otomobile çarpan şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı.

Ö.K'nin aracında yapılan aramada bir miktar uyuşturucu, hassas terazi ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, uyuşturucu satışından kazanıldığı değerlendirilen 2 bin 775 liraya el konuldu.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.