Haber Giriş: 6 Nisan 2021 Salı 11:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konya'da 2 eğlence mekanında yakalanan 51 kişiye ceza
[Fotoğraf: AA]
Yeni tip koronavirüs (Covid-19) risk değerlendirme haritasına göre "çok yüksek riskli" kategorisindeki Konya'da, kısıtlamalara rağmen açık bulunan 2 eğlence mekanında 51 kişiye ceza kesildi.
Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün gece Selçuklu ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması saatlerinde açık olduğu tespit edilen 2 eğlence mekanında denetim yaptı.
Polis, eğlence mekanlarındaki 51 kişiye "sosyal mesafe, maske ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal" suçlarından cezai işlem uyguladı.
Denetlenen iş yerleri zabıta ekiplerince mühürlenirken, iş yeri sorumluları Osman K. ve Emrah A. hakkında "bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma" ve "mühür bozma" suçundan adli işlem başlatıldı.
Etiketler: Koronavirüs Tedbirleri Koronavirüs
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