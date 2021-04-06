Haber Giriş: 6 Nisan 2021 Salı 12:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mardin'de iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 3 zanlı tutuklandı
[Fotoğraf: AA (ARŞİV) ]
Mardin'de 5 iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Mardin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince kente 5 farklı iş yerinde hırsızlık yapılması üzerine çalışma başlatıldı.
Çalışmalarda 30 saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyen ekipler, kimliklerini tespit ettiği 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Etiketler: Hırsızlık
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